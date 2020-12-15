Ситуация в Донбассе может обостриться в любой момент, и тогда России придется вводить войска в регион официально. Об этом писатель и политик Захар Прилепин сказал в интервью радио «Комсомольская правда» 14 декабря

Киев заявил о готовности России признать республики Донбасса © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Если мы не признаем Донбасс, не введем его в состав России, не выдадим 2 миллиона паспортов всем жителям Донбасса, конечно же, нам придется там воевать. Это безусловно. И не только на Донбассе, а еще и в Приднестровье, и в Абхазии. Просто приходит очередной ястреб, которого накачивают очередные параноики из США, из Турции — и все, он пошел в атаку», — заявил он.

При этом писатель отметил, что в следующий раз, когда это произойдет, Москва уже не сможет ограничиться лишь военной помощью ополченцам — ей придется официально вводить войска в регион либо «сдать» его.

Чтобы не допустить второго варианта, необходимо решать проблему Донбасса сегодня, «когда хорошо», подчеркнул Прилепин. Однако в России, к его сожалению, никто не хочет непопулярных решений.