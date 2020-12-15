За документ проголосовали 304 депутата. Решение, по мнению Рады, нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли продолжить работу.
Закон об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР регулярно продлевается с 2014 года.
Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием. Таким образом, «формула Штайнмайера» в него снова не включена.
В конце 2015 года тогдашний глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил алгоритм имплементации Минских соглашений. Он предусматривал параллельное выполнения ряда пунктов минских договоренностей. СМИ назвали его план «формулой Штайнмайера».