Депутаты Верховной Рады поддержали за основу и в целом законопроект, действие которого продляет так называемый особый порядок местного самоуправления в ДНР и ЛНР до 31 декабря 2021 года. Трансляцию заседания парламента 15 декабря вёл телеканал «Рада»

Украинский эксперт сказал, захочет ли Киев взять Донбасс силой после Карабаха © president.gov.ua

Закон об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР регулярно продлевается с 2014 года.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием. Таким образом, «формула Штайнмайера» в него снова не включена.

В конце 2015 года тогдашний глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил алгоритм имплементации Минских соглашений. Он предусматривал параллельное выполнения ряда пунктов минских договоренностей. СМИ назвали его план «формулой Штайнмайера».