Певица поделилась в социальной сети своими мыслями по поводу празднования дня рождения, заявив, что раньше в этот день улетала в Париж, Барселону или Милан, чтобы побродить по улицам с музыкой в наушниках и пострадать, как настоящая «королева драмы».
Но в этом году, призналась артистка, ей не захотелось никуда лететь, и причиной стала не пандемия, а внутренние изменения, которые за последнее время с ней произошли.
«Я так часто раньше летала, видимо пытаясь убежать и не решать проблемы. Думаю, я все-таки повзрослела. Теперь я не бегу. Я смотрю в глаза своим страхам, не использую свою боль в оправдание и однозначно ценю то, чем наградили меня небеса. Ну что же, новый год моей жизни, я к тебе готова, иди сюда. Твоя бывшая королева хаоса», — написала певица.
В сентябре 2020 года певица и мать троих детей Анна Седокова вышла замуж в третий раз за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который играет в подмосковных «Химках». Спортсмен младше своей жены на 9 лет. Буквально несколькими часами ранее публикации о дне рождения артистка разместила в сети их общее свадебное видео, снятое на тропическом острове.