Украинская певица, экс-«ВИА Гра» Анна Седокова накануне своего 38-летия, день рождения у артистки 16 декабря, призналась, что наконец-то может не только назвать себя повзрослевшей, но и к привычному эпитету «королева хаоса» прибавить приставку «бывшая». Пост в преддверии праздника Седокова выложила в Instagram 15 декабря

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Но в этом году, призналась артистка, ей не захотелось никуда лететь, и причиной стала не пандемия, а внутренние изменения, которые за последнее время с ней произошли.

«Я так часто раньше летала, видимо пытаясь убежать и не решать проблемы. Думаю, я все-таки повзрослела. Теперь я не бегу. Я смотрю в глаза своим страхам, не использую свою боль в оправдание и однозначно ценю то, чем наградили меня небеса. Ну что же, новый год моей жизни, я к тебе готова, иди сюда. Твоя бывшая королева хаоса», — написала певица.

В сентябре 2020 года певица и мать троих детей Анна Седокова вышла замуж в третий раз за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который играет в подмосковных «Химках». Спортсмен младше своей жены на 9 лет. Буквально несколькими часами ранее публикации о дне рождения артистка разместила в сети их общее свадебное видео, снятое на тропическом острове.