По ее словам, Европейскому союзу необходимо всеми возможными способами препятствовать сотрудничеству бизнеса с официальным Минском и его союзниками внутри страны.
«В этом вопросе должна быть нулевая толерантность», — подчеркнула экс-кандидат в президенты.
Она выступила с инициативой отменить для граждан Белоруссии шенгенские и национальные визы стран ЕС.
Тихановская отметила, что для победы демократических сил в стране принципиальное значение имеет прямая помощь белорусскому народу.
В ноябре ЕС ввел санкции непосредственно против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц. Их активы заморожены, въезд в Евросоюз им запретили. В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против 40 официальных лиц страны, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушению прав человека.