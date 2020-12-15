Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Европарламент проявить «нулевую толерантность» по отношению к представителям действующих властей Белоруссии. Об этом 15 декабря сообщает портал DW

Политолог объяснил, почему Тихановская неадекватно оценивает сложившуюся ситуацию © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«В этом вопросе должна быть нулевая толерантность», — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

Она выступила с инициативой отменить для граждан Белоруссии шенгенские и национальные визы стран ЕС.

Тихановская отметила, что для победы демократических сил в стране принципиальное значение имеет прямая помощь белорусскому народу.

В ноябре ЕС ввел санкции непосредственно против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц. Их активы заморожены, въезд в Евросоюз им запретили. В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против 40 официальных лиц страны, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушению прав человека.