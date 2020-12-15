Русофобские взгляды украинских властей не отражаются на жизни старообрядческой общины в этой стране. Об этом 15 декабря заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий

Украинский ведущий-русофоб защитил борщ от «посягательств» России © Facebook, Ігор Кондратюк «Русофобия украинских властей, слава богу, никак не отражается на жизни старообрядцев, живущих в Украине», — сказал митрополит Корнилий. Комментируя ситуацию вокруг признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), он отметил, что РПСЦ «не вмешивается в политику и внутренние процессы других религиозных организаций». Старообрядчество — течение в православии, которое отвергает церковные реформы патриарха Никона середины 17-го века.