По его словам, старообрядческая церковь на Украине имеет автономный статус архиепископии, около 50 приходов в своем составе и управляется архиепископом Киевским.
«Русофобия украинских властей, слава богу, никак не отражается на жизни старообрядцев, живущих в Украине», — сказал митрополит Корнилий.
Комментируя ситуацию вокруг признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), он отметил, что РПСЦ «не вмешивается в политику и внутренние процессы других религиозных организаций».
Старообрядчество — течение в православии, которое отвергает церковные реформы патриарха Никона середины 17-го века.