Активисты нашли плагиат в диссертации главы Госгеокадастра Украины Романа Лещенко. Об этом говорится в заявлении общественной организации «Сила и защита», опубликованном на днях в Facebook

Портнова заподозрили в плагиате своей диссертации © aportnov.com

«В тексте диссертации выявлено значительное количество случаев академического плагиата, преимущественно в виде воспроизведения текстовых фрагментов в переводе на украинский, соответствующих текстам исследований на русском языке», — говорится в заявлении.

В частности, в работе Лещенко «позаимствованы» фрагменты из пособий и научных работ российских ученых, в частности из «Сбережений населения как инвестиционного ресурса социально-экономического развития страны» (Москва-2001) Валерия Гуртова, из «Теоретических аспектов офшорного бизнеса» (Москва-2002) Игоря Соколова, из «Создания и функционирования офшорных зон в Европе и их значения для России» (Москва-2002) Анастасии Кочкиной, из «Основ международного бизнеса» (Москва-2008) Е. Медведевой и других.

По данным организации, в диссертации Лещенко присутствуют текстовые фрагменты со ссылкой на первоисточник, которые полностью соответствуют аналогичным исследованием того же источника другими авторами, произведенными ранее.

«Соответственно, Роман Лещенко защитил диссертацию и получил научную степень в нарушение Закона Украины "Об образовании"», — заявили общественники.

Авторы заявления обратились в Минобразования Украины, Нацагентство по обеспечению качества высшего образования, комитеты Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики и по вопросам образования, науки и инноваций с требованием привлечь Лещенко к дисциплинарной ответственности, лишить его научного руководителя и официальных оппонентов права участвовать в работе специализированных ученых советов сроком на два года, а КНУ им. Шевченко — аккредитации постоянно действующего Специализированного ученого совета и права создавать разовые специализированные советы сроком на год.