Замначальника Киевского метрополитена Наталья Макогон объяснила, зачем Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации (КГГА) закупил сотрудникам смартфоны за 22 тысячи гривен (58 тысяч рублей). Она написала об этом на своей странице в Facebook 14 декабря

«Государство в смартфоне». Зрада и перемога президента Зеленского © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Макогон заявила, что последние несколько лет она безуспешно подает заявку на телефон. По ее словам, модель, которая подходит для ее работы, стоит минимум 20 тысяч гривен.

«Мобильный телефон — мой основной рабочий инструмент. Чтобы оперативно обрабатывать информацию, я пользуюсь FB, Telegram, Twitter, Instagram, Viber. Всегда открыты сайты КГГА, Киевсовета, метро, почта. Я постоянно делаю много фото, которые надо хоть минимально обработать. На телефоне поставили систему электронного документооборота. Не говорю уже про все видеоконференции, видеокомментарии, которые идут потоком, плюс минимум 20 звонков в день (максимум было под 200)», — рассказала представительница метро.

В свою очередь, пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА написала, что смартфоны были приобретены для инспекторов по парковке.

«В 2019 году для инспекторов закупили 14 смартфонов Sigma. На время проведения закупки эти смартфоны по техническим характеристикам соответствовали требованиям. Однако в процессе эксплуатации начали возникать сбои в работе программного обеспечения, разгерметизация и недостаточный объем памяти. Во время незначительных осадков, изменения температуры и в темное время суток из-за нечувствительной камеры фотоснимки нарушений выходят нечеткими и размытыми. Из-за некачественных фото доказательной базы город проигрывает некоторые дела о нарушении правил парковки в судах», — говорится в сообщении.

В связи с этим там отметили, что для эффективной работы нужна техника, которая выдерживала бы непрерывную восьмичасовую рабочую смену инспектора, имела большой объем памяти, мощный процессор и камеру для работы в темное время суток.

Ранее киевское издание «Хмарочос» сообщило, что в начале 2019 года Дептранс закупал бюджетные смартфоны по 4,6 тысячи гривен (12,1 тысячи рублей).