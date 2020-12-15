Азербайджан окружает несколько сел в Нагорном Карабахе, которые по соглашению должны остаться под контролем непризнанной республики. Об этом 14 декабря сообщило РБК

МЧС России направило спасателей в Нагорный Карабах © МЧС России издания в службе безопасности Нагорно-Карабахской республики, перестрелки могла спровоцировать путаница с разграничением территорий.

Так, села Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района по итогам военных действий оставались под контролем армянских сил, однако на картах миротворцев они были отнесены к азербайджанской зоне.

Как рассказал собеседник издания, ситуация была спокойной до 12 декабря. По его словам, азербайджанцы подошли к посту и заявили о правах на территорию, после чего военнослужащие НКР передали их слова в Степанакерт, а те, в свою очередь, — российским миротворцам, которые связались с Баку. После этого начался бой: азербайджанцы окружили карабахских военных группой из 200 человек и захватили около 10 солдат в плен, утверждает он.

По данным на вечер понедельника, 14 декабря, азербайджанские военные продолжали находиться в селе Хин Тахер. Армянская сторона сообщила об окружении противником еще двух сел — Хин Шен и Мец Шен Шушинского района, где остаются гражданские лица. При этом Хцаберд контролируют армяне.

В сентябре на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы.