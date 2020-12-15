Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к депутатам Верховной Рады с призывом существенно повысить зарплаты медикам в 2021 году. Соответствующее видеообращение он обнародовал 14 декабря в Facebook накануне рассмотрения в парламенте проекта госбюджета на 2021 год

«Да, бюджет сбалансирован, но этот баланс не может устраивать. Он несправедливый по отношению к нашим медикам, заработная плата которых должна финансироваться в необходимом объеме», — заявил Степанов.

По его словам, медики начнут массово выезжать из страны, учитывая высокий спрос на медработников за границей.

Степанов считает справедливыми зарплаты врачей — 23 тыс. грн (около 60 тыс. руб.), среднего медперсонала — 17 тыс. грн (около 40 тыс. руб.) и младшего медперсонала — 12 тыс7 грн (около 30 тыс. руб.)

Такой уровень оплаты труда был заложен Минздравом в проекте бюджета на следующий год.

Минфин Украины обвинил медиков в неэффективности траты денег © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Ольга Голубовская заявила, что во вторник, 15 декабря, Рада будет голосовать за госбюджет — 2021 и обратилась к парламентариям с открытым письмом.

Голубовская просит не принимать проект госбюджета в том виде, в каком он есть сейчас, поскольку, по ее словам, в нем «медицина опять финансируется по остаточному принципу».

Также она отметила, что около 4% ВВП на медицину — это нарушение закона «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», поскольку после реформ на медицину должны быть заложены 5% ВВП.