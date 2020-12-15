На этот раз девушка сфотографировалась на фоне леса и водоема в плотном обтягивающем костюме черного цвета и сапогах на крупной тракторной подошве.
Подобный «одетый» снимок — большая редкость для девушки, ее соцсети изобилуют обнаженными фото. Несмотря на скромность публикации, блогеру пришлось столкнуться с огромной волной критики в свой адрес.
«Гуманоиды уже среди нас», «Голова и туловище не соответствует конечностям», «Всегда как-то шеи не хватает. Или позы неудачные, или ровнее спину и плечи расправить», «Очень не здоровый вид!», «Нереально огромный размер ноги кажется», «Ой ой ой, одни кости Алена. Хватит худеть», — так оценили новый снимок модели подписчики.
Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. Почти под каждым ее снимком в социальных сетях хейтеры пишут критические комментарии, однако при этом у девушки 1,3 миллиона подписчиков.
Помимо «звания» Кардашьян девушку еще называют червем из фильма «Люди в черном» за серию снимков со странно изогнутой спиной.