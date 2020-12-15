Модель и блогер Алена Омович, известная как украинская Кардашьян, впервые за долгое время разместила снимок в одежде, однако хейта под публикацией девушки оказалось еще больше, чем обычно. Публикацию она выложила в свой Instagram 14 декабря

«Почки покидают чат»: украинская Кардашьян показала червя из «Людей в черном» на морозе © Омович/Инстаграм

Подобный «одетый» снимок — большая редкость для девушки, ее соцсети изобилуют обнаженными фото. Несмотря на скромность публикации, блогеру пришлось столкнуться с огромной волной критики в свой адрес.

«Гуманоиды уже среди нас», «Голова и туловище не соответствует конечностям», «Всегда как-то шеи не хватает. Или позы неудачные, или ровнее спину и плечи расправить», «Очень не здоровый вид!», «Нереально огромный размер ноги кажется», «Ой ой ой, одни кости Алена. Хватит худеть», — так оценили новый снимок модели подписчики.

Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. Почти под каждым ее снимком в социальных сетях хейтеры пишут критические комментарии, однако при этом у девушки 1,3 миллиона подписчиков.

Помимо «звания» Кардашьян девушку еще называют червем из фильма «Люди в черном» за серию снимков со странно изогнутой спиной.