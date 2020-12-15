За проведение референдума выступила входящая в правящий союз Консервативная народная партия, так как, по их словам, проведение референдума входит в коалиционный договор и, если обсуждение законопроекта о проведении референдума будет отвергнуто, консерваторы могут выйти из правительства, что приведет к его падению.
Против высказались Социал-демократическая партия и депутаты от Партии реформ. Инициатива была утверждена в первом чтении 51 голосом, против выступили 48 парламентариев.
Если инициатива будет принята окончательно, то гражданам предстоит всеобщее голосование на предмет легализации однополых браков.
Вопрос в бюллетене будет звучать так: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?»
Референдумы в Эстонии имеют прямое действие: если граждане выступят против изменений в Основной закон, отменить это решение сможет только другое всеобщее голосование.