Парламент Эстонии в первом чтении принял законопроект о проведении референдума по вопросу о браке как союзе мужчины и женщины. Об этом 14 декабря сообщил Интерфакс

За проведение референдума выступила входящая в правящий союз Консервативная народная партия, так как, по их словам, проведение референдума входит в коалиционный договор и, если обсуждение законопроекта о проведении референдума будет отвергнуто, консерваторы могут выйти из правительства, что приведет к его падению.

Украинки заключили первый в стране однополый брак с договором © РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

Если инициатива будет принята окончательно, то гражданам предстоит всеобщее голосование на предмет легализации однополых браков.

Вопрос в бюллетене будет звучать так: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?»

Референдумы в Эстонии имеют прямое действие: если граждане выступят против изменений в Основной закон, отменить это решение сможет только другое всеобщее голосование.