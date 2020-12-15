За прошедшие сутки на Украине подтвердили 8 416 новых случаев коронавируса. Об этом 15 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Украина решила победить коронавирус «Маячком» - фото © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк С начала пандемии на Украине заразились 909 082 человека, скончались 15 480 (+233), выздоровели 522 868. Ранее Степанов заявлял, что в стране появились повторные случаи заражения коронавирусом. Кабмин принял решение ввести жесткий карантин с 8 по 25 января. Также с 19 декабря будут введены дополнительные ограничения на проведение мероприятий, связанных с новогодними праздниками.