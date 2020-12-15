Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
С начала пандемии на Украине заразились 909 082 человека, скончались 15 480 (+233), выздоровели 522 868.
Ранее Степанов заявлял, что в стране появились повторные случаи заражения коронавирусом.
Кабмин принял решение ввести жесткий карантин с 8 по 25 января. Также с 19 декабря будут введены дополнительные ограничения на проведение мероприятий, связанных с новогодними праздниками.