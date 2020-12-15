Президент РФ Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщается на сайте Кремля 15 декабря

Эксперт сказал, на кого Байден скинет управление Украиной, и почему это плохо для России © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дональда Трампа. Конгресс должен утвердить результаты 6 января.

Отмечается, что в связи с этим Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — подчеркнул он в телеграмме.

В США 3 ноября состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности. Почти сразу СМИ присудили победу Байдену, хотя официальных результатов еще не было.

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число «разгромным». Тем не менее Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.