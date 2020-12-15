По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Конгресс должен утвердить результаты 6 января.
Отмечается, что в связи с этим Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов.
«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — подчеркнул он в телеграмме.
В США 3 ноября состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности. Почти сразу СМИ присудили победу Байдену, хотя официальных результатов еще не было.
В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число «разгромным». Тем не менее Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.