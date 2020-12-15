Украина заняла восьмое место в Индексе глобальной конкурентоспособности и устойчивости русского языка среди стран постсоветского пространства. Об этом говорится в исследовании Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, опубликованном на днях

Первое место в рейтинге занимает Белоруссия, за ней Киргизия. Замыкает тройку лидеров Казахстан.

Филолог: На Украине спрос на русский язык огромный © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

В мировом рейтинге по числу говорящих русский язык занял восьмую строчку, в Индексе глобальной конкурентоспособности — пятую.

В исследовании положения русского языка в странах постсоветского пространства учитывались: наличие сайтов органов власти на русском языке, представленность русского языка в национальной системе образования, использование русского языка в научной коммуникации.

С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. До этого момента в стране действовало порядка 120 школ с русским языком обучения.

В 2018 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

При этом, согласно 10-й статье Конституции Украины, в стране «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», а в статье 24-й отмечается, что для граждан не может быть привилегий или ограничений по языковым признакам.