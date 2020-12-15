В Киеве возле станции метро «Выдубичи» неизвестный напал на журналистку телеканала Kyiv Live в прямом эфире. Инцидент был снят на видео, которое обнародовали в YouTube 14 декабря

На Украине в уходящем году на журналистов напали 74 раза © Facebook, Сергій Сай-Боднар/Укринформ Отмечается, что корреспондент телеканала Камилла Мамедова пыталась выяснить, убирают ли улицы предприниматели, которые ведут свою деятельность вблизи метро. По правилам благоустройства предприниматель должен очищать территорию вокруг своего магазина в радиусе 10 метров. При этом у киосков возле станции метро «Выдубичи» на тротуаре валялся мусор, а асфальт был покрыт льдом.

Журналистка, в соответствии со своим редакционным заданием, в прямом эфире пыталась выяснить, почему вокруг магазинов не убрано. Внезапно ее и оператора начал бить неизвестный мужчина, в процессе чего он сам поскользнулся на льду и упал в лужу.

Когда нападавший поднялся, он предпринял еще несколько попыток атаковать журналистов. Сотрудники телеканала вызвали полицию, которая возбудила дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Мамедова прокомментировала «Стране» нападение, отметив, что она «в шоке», так как тема не настолько «острая», чтобы ожидать подобной реакции.

«Написали заявление, едем снимать побои. У меня на правой щеке ссадина и синяк. Мужчина вышел с "наливайки", думаю, он был в состоянии алкогольного опьянения. Мы его абсолютно никак не провоцировали. Более того, после первой его попытки на нас с оператором напасть мы отошли. Надеемся, его найдут. Мы сделали скрины с видео и отдали полиции», — рассказала она.