«По данным достаточно большого количества клиник, как минимум у 30% имеющих средние и тяжелые формы коронавирусной инфекции имеются проблемы с психикой, тут и депрессия, и синдром панических расстройств, и попытки суицида», — пояснил Комаровский.
Активное обсуждение темы в СМИ и уж тем более запреты от украинских властей, по мнению медика, только поддерживают истерию и страх. Что однозначно не способствует психическому здоровью населения.
Поэтому Комаровский признал, что проблема суицидов среди больных коронавирусом действительно серьезная и ей стоит уделять внимание на государственном уровне.