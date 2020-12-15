Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчиков о большом числе самоубийств среди перенесших коронавирус больных и назвал причины. Видеоответ доктор разместил у себя в Instagram 14 декабря

«По данным достаточно большого количества клиник, как минимум у 30% имеющих средние и тяжелые формы коронавирусной инфекции имеются проблемы с психикой, тут и депрессия, и синдром панических расстройств, и попытки суицида», — пояснил Комаровский.

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Поэтому Комаровский признал, что проблема суицидов среди больных коронавирусом действительно серьезная и ей стоит уделять внимание на государственном уровне.