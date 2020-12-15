Северная Корея закупила российскую вакцину от COVID-19 и китайские термографы. Об этом сообщила японская газета «Асахи» со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах Китая, передает РИА Новости 15 декабря

О количестве доз закупленной вакцины не сообщается, однако источник сообщил газете, что КНДР начинает вакцинацию сотрудников госструктур и руководства. При этом Ким Чен Ын якобы не планирует делать прививку, пока не убедится в ее безопасности.

Отмечается также, что закупленные в Китае термографы будут установлены в пропускных пунктах на границе с КНР. По мнению издания, Северная Корея планирует восстанавливать внешнеэкономические связи: 98% внешней торговли КНДР приходится на Китай.

Южная Корея предложила КНДР сплотиться ради борьбы с коронавирусом © РИА Новости, Мария Фролова | Перейти в фотобанк

Официально в КНДР не было вспышки коронавируса «благодаря умелым действиям правительства». При этом северокорейское телевидение осенью просило жителей не выходить на улицы из-за китайской желтой пыли, которая якобы несет в себе COVID-19.