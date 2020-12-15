Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук назвал виновных в нынешней ситуации в Донбассе. Своим мнением он поделился в интервью с изданием «Факты» 14 декабря

Украина не откажется от Минских соглашений — Кравчук © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Петра] Порошенко и фракцию "Европейская солидарность". Вчера вы, извините, создали сложности, а сегодня уже забыли об этом и выступаете нашими учителями», — заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что активные боевые действия в Донбассе начались при Порошенко, принявшем документы, которые «мешают нам сегодня выполнять наши полномочия». Поэтому, вместо того чтобы обвинять действующего президента Владимира Зеленского, Кравчук призвал Порошенко «сначала посмотреть на себя в зеркало».