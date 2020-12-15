«Я критикую [экс-президента Петра] Порошенко и фракцию "Европейская солидарность". Вчера вы, извините, создали сложности, а сегодня уже забыли об этом и выступаете нашими учителями», — заявил Кравчук.
Он подчеркнул, что активные боевые действия в Донбассе начались при Порошенко, принявшем документы, которые «мешают нам сегодня выполнять наши полномочия». Поэтому, вместо того чтобы обвинять действующего президента Владимира Зеленского, Кравчук призвал Порошенко «сначала посмотреть на себя в зеркало».