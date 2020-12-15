Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 14 декабря заявил, что при продлении действия закона об особом статусе Донбасса в него не будет включена «формула Штайнмайера», передает «Страна.ua»

МИД Франции напомнил Украине о «формуле Штайнмайера» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Там ничего добавляться не будет. Проект закона зарегистрирован, вы его видели на сайте, менять его никто не будет», — сказал Разумков.

Действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» истекает 31 декабря 2020 года. Верховная Рада планирует продлить его действие до 31 декабря 2021 года.

«Формула Штайнмайера» — документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Формула частично повторяет отдельные положения Минских соглашений. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Украинские власти обещали включить «формулу Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса в 2019 году. Тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что ее положения были полностью согласованы украинской властью, а вопрос остается лишь в конкретной имплементации в законодательство.