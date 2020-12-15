В Великобритании появился новый вид коронавируса, который распространяется быстрее. Об этом глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил 14 декабря, передает The Independent

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк рассказал он.

По словам Хэнкока, Великобритания уже уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении новой мутации. Оказалось, что подобные варианты COVID-19 уже обнаруживались и в других странах Европы.

При этом в ВОЗ отметили, что пока нет никаких доказательств того, что новая мутация коронавирусной инфекции серьезно влияет на структуру вируса.