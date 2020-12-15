«Благодаря нашим генетикам несколько дней назад мы обнаружили новый вид коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением заболевания на юго-востоке Англии», — рассказал он.
По словам Хэнкока, Великобритания уже уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении новой мутации. Оказалось, что подобные варианты COVID-19 уже обнаруживались и в других странах Европы.
При этом в ВОЗ отметили, что пока нет никаких доказательств того, что новая мутация коронавирусной инфекции серьезно влияет на структуру вируса.