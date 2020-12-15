Депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук рассказал, что имел в виду под «выдуманной болезнью», когда говорил о COVID-19. Он объяснился в эфире телеканала «Украина 24» 14 декабря

Депутат от партии Зеленского до сих пор не верит в COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

Он уточнил, что речь идет о «всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой».

«Моя личная позиция относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинирования, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким способом от невакцинированного человека», — заявил Камельчук.

При этом он отметил, что верит в то, что люди болеют, и благодарен врачам, работающим с COVID-19.

С начала пандемии на Украине коронавирусом заболели 900 666 человек, 506 718 выздоровели, 15 247 скончались.