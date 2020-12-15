«В это невозможно поверить и невозможно принять. Две вещи, которые несовместимы между собой — Надежда Бабинец и смерть. Но это произошло, она пришла и вырвала от нас нашу Надежду Даниловну, забрала маму, бабушку, подругу, советчицу, прекрасную пианистку, музыковеда и чуткого педагога», — написала она.
Бабинец было всего 55 лет, она окончила Львовскую специализированную среднюю музыкальную школу-интернат и Львовскую национальную музыкальную академию имени Лысенко, в которой позднее преподавала на кафедре концертмейстерства.