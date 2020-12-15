Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская заразилась коронавирусом в ОАЭ. Об этом она рассказала в своем Instagram 14 декабря

«Это было непростое для меня время! Прилетела в Дубай с хорошим настроением, на два дня раньше, чем моя команда, и знаете что? Когда я прилетала, все было хорошо, результат на Covid-19 был отрицательным, и через два дня я заболела! Я сразу же ушла на самоизоляцию, и даже не успела встретить тренеров! Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо! После определённых тестов, я медленно начну входить в тренировочный процесс…», — написала Ястремская.