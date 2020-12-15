Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что «ураганный» рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось стабилизировать. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Украина 24» 14 декабря

На Украине вдруг резко упала заболеваемость коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich

«То есть мы остановили ураганный рост заболеваемости. Мы понимаем, что ситуация остается сложной. Впереди у нас может быть увеличение количества заболеваний», — заявил Степанов.

Ранее Национальная академия наук Украины спрогнозировала значительное падение заболеваемости коронавирусом в стране до конца декабря. Статистическая модель Facebook Prophet показала, что заболеваемость COVID-19 на Украине снизится в течение двух недель. Так, на 28 декабря число новых случаев за сутки будет около 2356-и.

В то же время в понедельник, 14 декабря, на Украине выявили 6451 новый случай заражения коронавирусом, чего не было с августа. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 900 666 человек, 506 718 выздоровели, 15 247 — скончались.