По его словам, страна занимает 30-е место в Европе по числу смертности от COVID-19 на миллион населения. Так, летальность от коронавируса на Украине, согласно данным главы Минздрава, составляет 1,7%.
«То есть мы остановили ураганный рост заболеваемости. Мы понимаем, что ситуация остается сложной. Впереди у нас может быть увеличение количества заболеваний», — заявил Степанов.
Ранее Национальная академия наук Украины спрогнозировала значительное падение заболеваемости коронавирусом в стране до конца декабря. Статистическая модель Facebook Prophet показала, что заболеваемость COVID-19 на Украине снизится в течение двух недель. Так, на 28 декабря число новых случаев за сутки будет около 2356-и.
В то же время в понедельник, 14 декабря, на Украине выявили 6451 новый случай заражения коронавирусом, чего не было с августа. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 900 666 человек, 506 718 выздоровели, 15 247 — скончались.