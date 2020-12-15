Правительство Украины ввело новые ограничения для въезда иностранных граждан на территорию страны в связи с карантинными ограничениями. Об этом говорится в постановлении Кабмина об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий, опубликованном 14 декабря

Украинский премьер запутался в своих высказываниях о карантине © Facebook Денис Шмыгаль указано, что теперь для того, чтобы пересечь границу Украины, иностранному гражданину или лицу без гражданства необходимо иметь при себе полис, выданный страховой компанией, зарегистрированной на Украине.

При этом может подойти и полис, выданный иностранным страховщиком, но он должен иметь украинское представительство или договорные отношения с украинской компанией-партнером.

Отмечается, что страховой полис должен компенсировать расходы на лечение коронавируса, а также обследование. Он должен быть действителен в течение всего периода пребывания иностранца на территории Украины.

С 8 по 24 января на Украине будет действовать карантин зимних каникул.