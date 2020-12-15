Американский режиссер Оливер Стоун на днях привился от коронавируса российской вакциной. Об этом он сообщил в интервью Первому каналу

Вакцина «Спутник V» готовится к поставке в ДНР - Пушилин © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Стоун также заявил, что не понимает, почему Запад игнорирует российскую вакцину.

«Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнерами Америки. Мы могли бы вместе строить будущее. Проблема в том, что не все это понимают», — добавил режиссер.

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун — автор сценария фильма «Полуночный экспресс», режиссер оскароносной картины «Взвод», продюсер, режиссер и автор сценариев лент «Рожденный четвертого июля», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». В последние годы внимание режиссера привлекает постсоветское пространство. В июне 2016 года он представил свой фильм «Украина в огне», повествующий об истории Украины с 1941 по 2014 годы.

В сентябре 2016 года он закончил работу над фильмом о президенте РФ Владимире Путине. В России и мире его премьера состоялась 12 июня 2017 года.