Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало 15 декабря на допрос бывшего генерального прокурора страны Виктора Шокина. Об этом сообщает «Украинские новости»

Экс-генпрокурор Украины Шокин ждет мести от Джо Байдена © скриншот с видео 24tv.ua Бывший чиновник вызывается по его же заявлению, которое касается директора Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) Артема Сытника. Ранее Шокин обвинял НАБУ в разглашении данных досудебного расследования.