«Я приду на допрос и дам показания, но по делу уже можно констатировать, что идет полная профанация следствия. Потому что по этому делу, как и по делу в отношении Байдена, в течении года не выполнено ни одного следственного действия. Кроме этого по этим делам не исполнены решения судов», — сказал Шокин.
Бывший чиновник вызывается по его же заявлению, которое касается директора Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) Артема Сытника. Ранее Шокин обвинял НАБУ в разглашении данных досудебного расследования.