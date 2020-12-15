Кабинет министров Украины одобрил дополнительные карантинные ограничения, которые будут действовать с 19 декабря на всей территории страны из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 декабря сообщили на сайте правительства

Бондаренко оценил карантин выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Музеи, выставочные залы и галереи должны будут принимать посетителей с расчетом не более одного человека на 10 кв. метров площади. Заведения общепита не смогут работать с 23:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос), однако в ночь на 1 января 2021 года в качестве исключения им разрешат закрыться в 01:00.

В стране продолжают действовать карантинные ограничения, введенные ранее. Среди них: требование соблюдать масочный режим в общественном транспорте и общественных местах, обязательное оформление иностранцами страхового полиса при пересечении украинской границы, ограничения по количеству посетителей спортзалов, фитнес-клубов, кинотеатров и прочие.