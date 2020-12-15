«Янукович, на мой взгляд, воспринимал Украину как кормовую базу. Для Лукашенко Белоруссия — это его авторский проект», — подчеркнул Шпаковский.
По словам политолога, Александр Лукашенко никуда не собирается уезжать, хотя в истории Белоруссии было уже семь попыток свержения власти.
Кроме того, Лукашенко поддерживает значительная часть общества и силовые структуры, добавил он.
Также важным моментом стало то, что ряд крупных геополитических игроков, в первую очередь Россия, поддержали в этой ситуации белорусскую власть, по словам Шпаковского.
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