Украинская певица Камалия поделилась с поклонниками странной семейной историей украшения дома к Новому году. По словам исполнительницы, она наряжала елку вместе с детьми, но не знала, что в это время они писали ей в соцсетях. О случившемся артистка рассказала в Instagram 13 декабря

«Украшали елку сегодня. А Мирабелла взяла мой телефон, попросила няню сфотографировать ее и разместила на моей странице в Instagram, которая также связана с моей страницей в Facebook. А я узнала постфактум. Но вышло неплохо», — рассказала певица в сети.

Отдельные подписчики певицы заметили странность ситуации, что дети не могут напрямую обратиться к матери, а пользуются ее социальными сетями для привлечения внимания.

Певица Камалия известна не только своей музыкальной карьерой, также она является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура. У пары девочки-близнецы Мирабелла и Арабелла, в этом году им исполнилось по 7 лет.