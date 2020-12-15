По словам Малашенкова, некоторые люди перестали на них ходить, так как не готовы к стычкам с милицией, но они остаются протестным электоратом.
«Сложно предсказать, что будет, когда накопится недовольство среди простого народа, но уже видно, что общество изменилось. Белорусское общество очень консервативное, послушное, инертное, но после этих выборов оно уже не такое», — заявил он.
По его словам, ни государственной, ни оппозиционной социологии нельзя доверять, но создается впечатление, что у Лукашенко уже нет прежней поддержки от населения.
Поэтому если преемник придет от власти, то его могут не принять, добавил журналист.
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