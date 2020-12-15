Протесты в Белоруссии остаются достаточно многочисленными и радикализируются. Об этом сказал журналист Василий Малашенков в интервью изданию Украина.ру

По словам Малашенкова, некоторые люди перестали на них ходить, так как не готовы к стычкам с милицией, но они остаются протестным электоратом.

«Сложно предсказать, что будет, когда накопится недовольство среди простого народа, но уже видно, что общество изменилось. Белорусское общество очень консервативное, послушное, инертное, но после этих выборов оно уже не такое», — заявил он.

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Поэтому если преемник придет от власти, то его могут не принять, добавил журналист.

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