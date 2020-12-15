Гриценко согласился, что детей дистанционно учить сложнее, но отметил, что учить так «людей взрослых, которые знают, что хотят, очень даже можно».
Прежде всего, так сокращаются затраты для организаторов обучения — не нужно везти куда-то спикера, который может просто провести вебинар, сказал Гриценко.
Также такой формат дает возможность донести широкой аудитории информацию от большего количества спикеров, добавил он. В частности, в этом году многие литературные фестивали прошли удаленно, что оказалось удобным для всех участников, рассказал Гриценко.
«На «Большом онлайн-фестивале» будут спикеры из разных стран и городов. У меня бы никогда не хватило бюджета всех их привезти в одно место. А теперь мы получили супернасыщенную, интересную, уникальную программу», — сообщил он.
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18-20 декабря Интернациональный Союз писателей проведет «Большой онлайн-фестиваль», объединяющий три фестиваля, которые не смогли провести из-за COVID-19: фестиваль фантастики «Аэлита», международный фестиваль им. А. С. Пушкина и конкурс «Новый сказ» им. П. П. Бажова.