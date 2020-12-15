Когда пандемия закончится, сохранится симбиоз очного и заочного обучения. Об этом сказал писатель Александр Гриценко, руководитель Интернационального Союза писателей в интервью изданию Украина.ру

Гриценко согласился, что детей дистанционно учить сложнее, но отметил, что учить так «людей взрослых, которые знают, что хотят, очень даже можно».

Прежде всего, так сокращаются затраты для организаторов обучения — не нужно везти куда-то спикера, который может просто провести вебинар, сказал Гриценко.

Побочные жертвы коронавируса: глупеют ли дети из-за дистанционного обучения © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

«На «Большом онлайн-фестивале» будут спикеры из разных стран и городов. У меня бы никогда не хватило бюджета всех их привезти в одно место. А теперь мы получили супернасыщенную, интересную, уникальную программу», — сообщил он.

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18-20 декабря Интернациональный Союз писателей проведет «Большой онлайн-фестиваль», объединяющий три фестиваля, которые не смогли провести из-за COVID-19: фестиваль фантастики «Аэлита», международный фестиваль им. А. С. Пушкина и конкурс «Новый сказ» им. П. П. Бажова.