Вышинский подчеркнул, что экономическая основа для существования независимого государства у Украины была, наверное, одной из лучших на постсоветском пространстве. По состоянию на конец 1980-х годов давала около 20% ВВП, напомнил он.
Кроме того, у Украины великолепное географическое положение, потрясающие человеческие ресурсы, климат, полезные ископаемые.
«Основания были. Но государство — это политическая система и управленческая элита. И была давняя традиция оттока лучших управленческих кадров в центр, в ту же самую Москву. Может быть, это сыграло злую шутку со страной», — предположил Вышинский.
Кроме того, острой остается и проблема сохранения суверенитета, отметил он. Не все были готовы принять такую ответственность, добавил Вышинский, а при отсутствии реального суверенитета проще, когда тобой кто-то управляет извне, добавил он.
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