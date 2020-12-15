После распада СССР у Украины были все основания для самостоятельного построения государственности, но слабость политических кадров и внешнее влияние ей в этом помешали. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

Вышинский подчеркнул, что экономическая основа для существования независимого государства у Украины была, наверное, одной из лучших на постсоветском пространстве. По состоянию на конец 1980-х годов давала около 20% ВВП, напомнил он.

«Это не независимость, а очевидные признаки её полной потери»: соцсети о Дне независимости Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Основания были. Но государство — это политическая система и управленческая элита. И была давняя традиция оттока лучших управленческих кадров в центр, в ту же самую Москву. Может быть, это сыграло злую шутку со страной», — предположил Вышинский.

Кроме того, острой остается и проблема сохранения суверенитета, отметил он. Не все были готовы принять такую ответственность, добавил Вышинский, а при отсутствии реального суверенитета проще, когда тобой кто-то управляет извне, добавил он.

Полностью прочитать интервью можно здесь.