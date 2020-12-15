Попытки остановить развал СССР силовым путем не могли спасти советскую империю от крушения на уровне идей. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политик и общественный деятель Василий Волга

Политик напомнил, что в 1990-х был создан ГКЧП, были и лидеры оппозиции Александр Руцкой, и Руслан Хасбулатов, и расстрел Белого дома. Однако, как сказал еще Отто Бисмарк, «на штыках можно прийти к власти, но усидеть нельзя», добавил он. 28 лет ГКЧП. Крымский аспект и пленник Горбачев © Скриншот видео Украина.ру

«На протяжении предыдущих лет [Михаил] Горбачев со товарищи вели системную подрывную работу против СССР, продав его фактически за рекламу пиццы, в массы, под видом идеи свободы, была внедрена жажда разрушения», — подчеркнул Волга.

В результате СССР стал «лёгкой добычей американских ястребов», в 1991 году его уже ничто не спасло бы, подытожил он.

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