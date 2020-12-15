Синяки под глазами: раскрыта шокирующая правда, кто довел Орбакайте до алкоголизма
Синяки под глазами: раскрыта шокирующая правда, кто довел Орбакайте до алкоголизма
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
Издание ссылается на Instagram Stories юноши, где он разместил фото с бутылкой алкоголя. Родители парня не видят в этом ничего предосудительного, а вот фанаты забили тревогу.

«Что за социальная реклама… малыш пошел по накатанной», «Ээй-нэ-нэ… нэ бухай», — отреагировали пользователи.

«Малыш пошел по накатанной»: сына Королевой и Тарзана заподозрили в страшном - фото
© Архип Глушко/Инстаграм

К слову, в сентябре Архип Глушко под псевдонимом Архип Грек выпустил свой первый сольный трек, который называется «Бутылка вина», о чем вспомнили отдельные пользователи сети, обвинив парня в попытках сделать себе хайп на негативе, как это делают его родители.

 