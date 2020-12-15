Издание ссылается на Instagram Stories юноши, где он разместил фото с бутылкой алкоголя. Родители парня не видят в этом ничего предосудительного, а вот фанаты забили тревогу.
«Что за социальная реклама… малыш пошел по накатанной», «Ээй-нэ-нэ… нэ бухай», — отреагировали пользователи.
К слову, в сентябре Архип Глушко под псевдонимом Архип Грек выпустил свой первый сольный трек, который называется «Бутылка вина», о чем вспомнили отдельные пользователи сети, обвинив парня в попытках сделать себе хайп на негативе, как это делают его родители.