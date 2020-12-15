Поклонники певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) заподозрили их 18-летнего сына Архипа Глушко в пристрастии к алкоголю, пишет Hyser 14 декабря

Синяки под глазами: раскрыта шокирующая правда, кто довел Орбакайте до алкоголизма © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Что за социальная реклама… малыш пошел по накатанной», «Ээй-нэ-нэ… нэ бухай», — отреагировали пользователи.

К слову, в сентябре Архип Глушко под псевдонимом Архип Грек выпустил свой первый сольный трек, который называется «Бутылка вина», о чем вспомнили отдельные пользователи сети, обвинив парня в попытках сделать себе хайп на негативе, как это делают его родители.