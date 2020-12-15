«Когда подходит Король, я всегда закрываю глаза и загадываю желание», — написал Костюшкин.
«Кто короновал этого короля?», «Я тоже не понимаю Король смешно скорее Шут», «Голубки», «Еще флаг, радуги,, возьми», «Ну кто его назвал — королем, сам себя», «Судя по фото, глаза должен был закрыть Филипп! Ведь его руки мы видим, а ваши нет!», — отреагировали пользователи.
«Короновала» Киркорова его бывшая супруга певица Алла Пугачева, впервые назвавшая так своего мужа. Позже сам исполнитель объявил себя королем, заявив, что занял место бывшей жены, ушедшей со сцены.
Несмотря на то, что Киркоров состоял в браке, а Костюшкин и сейчас женат, фанаты с завидной регулярностью обсуждают их ориентацию. Возможно, причиной тому служит эпатажность обоих исполнителей.