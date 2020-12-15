Если бы СССР не распался и политикам удалось бы избежать многих ошибок, сегодня это была бы самая передовая страна мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политик и общественный деятель Василий Волга

Волга отметил, что распад СССР стал закономерным развитием событий — как гибель «Титаника» стала следствием столкновения с айсбергом, а проигрыш футбольной команды — прыжка голкипера не в ту сторону.

«Мог ли СССР не погибнуть? Мог, если бы процессы, которые привели к его гибели, двигались бы в противоположном направлении», — сказал он.

СССР был разрушен в результате незаконного сговора — Выдрин © РИА Новости, Юрий Иванов | Перейти в фотобанк

Однако это было бы возможно при условии, подчеркнул он, если бы государственные деятели и обычные граждане вновь не совершили множество ошибок.

Полностью прочитать интервью можно здесь.