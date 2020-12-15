Волга отметил, что распад СССР стал закономерным развитием событий — как гибель «Титаника» стала следствием столкновения с айсбергом, а проигрыш футбольной команды — прыжка голкипера не в ту сторону.
«Мог ли СССР не погибнуть? Мог, если бы процессы, которые привели к его гибели, двигались бы в противоположном направлении», — сказал он.
Волга добавил, что если бы Советский Союз пережил кризис конца 1980-х годов, то «мы бы жили сегодня в самой передовой стране мира».
Однако это было бы возможно при условии, подчеркнул он, если бы государственные деятели и обычные граждане вновь не совершили множество ошибок.
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