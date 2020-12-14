Заседание политической, гуманитарной, безопасности и экономической подгрупп контактной группы пройдут 15 декабря, а на 16-е запланировано общее заседание контактной группы участников ТКГ.
«Украинская делегация предлагает рассмотреть во время его работы следующие вопросы: освобождение удерживаемых лиц, разблокирование российской стороной работы контрольных пунктов въезда-выезда, завершение договоренности о 19 участках разминирования,… о четырех новых участках разведения», — говорится в сообщении.
Кроме того, украинская делегация собирается обсудить доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию неподконтрольных Киеву районов Донбасса.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2013 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.