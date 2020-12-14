По его словам, от локдауна убытки понесет в основном малый бизнес.
«Но, по-моему, на Украине другая структура экономики, она более отсталая, чем в Европе, и в такой ситуации, оказывается, это преимущество. Основное, что дает украинский экспорт, — это сельское хозяйство и металлургия. Это в гораздо меньшей степени страдает от таких мер, потому что зерно нужно покупать всем зарубежным партнерам Украины»,- считает эксперт.
В европейских странах сектор услуг имеет большую долю в структуре ВВП, поэтому там локдаун нанесет более серьезный удар по экономике, добавил Алесей Попов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Кабинет министров Украины принял решение ввести полный локдаун с 8 по 24 января из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а школьники проведут это время на каникулах.
По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, если Кабмин не объявит локдаун в январе, то вводить его придется в феврале из-за стремительного роста заболеваемости.