Карантинные ограничения, которые власти Украины намерены ввести с 8 по 24 января более мягкие, чем те, которые действовали весной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Алексей Попов

Что январский локдаун принесёт Украине: мнения экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Но, по-моему, на Украине другая структура экономики, она более отсталая, чем в Европе, и в такой ситуации, оказывается, это преимущество. Основное, что дает украинский экспорт, — это сельское хозяйство и металлургия. Это в гораздо меньшей степени страдает от таких мер, потому что зерно нужно покупать всем зарубежным партнерам Украины»,- считает эксперт.

В европейских странах сектор услуг имеет большую долю в структуре ВВП, поэтому там локдаун нанесет более серьезный удар по экономике, добавил Алесей Попов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Кабинет министров Украины принял решение ввести полный локдаун с 8 по 24 января из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а школьники проведут это время на каникулах.

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, если Кабмин не объявит локдаун в январе, то вводить его придется в феврале из-за стремительного роста заболеваемости.