В понедельник, 14 декабря, между Азербайджаном и Арменией начался обмен военнопленными и заложниками, захваченными во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан

Проблема на проблеме. Как война осложнила отношения Ирана с Турцией и Азербайджаном © AP, Vahid Salemi

Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.

Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку пошел военный парад в честь победы, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.