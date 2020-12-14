Обмен проводится по принципу всех на всех. Договоренности об обмене были достигнуты на переговорах с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил.
Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР в феврале 1988 года. В ходе вооруженного конфликта Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.
Утром 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали военную операцию по возврату потерянных территорий. После полутора месяцев ожесточенных боев в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение. Под контроль Баку перешли Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский район и город Шуша.
Лидер Азербайджана, объявляя о победе своей страны в войне за Карабах, назвал войну Отечественной. 10 декабря в Баку пошел военный парад в честь победы, гостем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее заявлявший о поддержке Баку в войне за спорные территории.