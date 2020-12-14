С точки зрения белорусских властей логично было бы способствовать выезду из страны в рамках борьбы с протестным движением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

По словам Александра Шпаковского, это решение никак не повлияет на протестный потенциал в стране.

«С точки зрения властей было бы логично содействовать выезду. Закупоривать в стране протестный потенциал — это, наоборот, создавать дополнительные риски для стабилизации ситуации. Поэтому я не думаю, что эта мера направлена на подавление протестного движения», — сказал Александр Шпаковский.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.