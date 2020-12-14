Парламентарии хотят услышать от Кравчука разъяснения по поводу так называемого плана совместных шагов по урегулированию в Донбассе.
«С шестой попытки сегодня комитет все-таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ (трехсторонней контактной группе — ред.) вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте», — написал Лозинский в Facebook.
Ранее Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для ТКГ предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризировать ДНР и ЛНР в начале 2021 года.
По мнению украинской стороны, это должно создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2013 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.