Закрытие границ Белоруссии – это месть Александра Лукашенко белорусам за то, что они его отвергают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец

Александр Шпаковский о закрытых границах Белоруссии и вечной дружбе с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам Дмитрия Болкунца, с коронавирусом решение Александра Лукашенко связано не более чем на 10%.

«Он каждый раз находит новые способы мстить жителям республики. Иначе как глупостью это решение признать нельзя. Обычно закрывают границы на въезд в страну, а не на выезд из страны. Это означает, что он гадит своим гражданам, нарушая Конституцию», — считает собеседник издания.

Болкунец не исключил, что Лукашенко может пойти на совершенно неожиданные меры, вплоть до радикальных шагов по ограничению гражданских прав внутри Белоруссии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.