Федеральный канцлер Германии с 22 ноября 2005 года

Ангела Меркель родилась в Гамбурге 17 июля 1954 года.

Вскоре после ее рождения семья переехала в ГДР. В школьные годы состояла в пионерской организации и затем в Союзе свободной немецкой молодёжи.

В 1978 году окончила физический факультет Лейпцигского университета. В 1986 году защитила докторскую диссертацию по физике.

Работала в Академии наук ГДР в отделе теоретической химии Центрального института физической химии. Активно участвовала в политической жизни.

В 1989 году вступила в партию «Демократический прорыв». Стала ее пресс-секретарем.

С 1990 года является членом Христианско-демократического союза (ХДС).

Работала пресс-секретарем первого некоммунистического правительства ГДР. В 1990 году стала депутатом бундестага от избирательного округа Рюген-Штральзунд-Померания.

В 1991-1994 годах — федеральный министр по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля.

С 1994 по 1998 год — министр по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ.

В 1993-2000 годы являлась государственным председателем ХДС в Мекленбурге-Передней Померании.

В 1998 году по предложению министра Вольфганга Шойбле была избрана генеральным секретарем ХДС. С 10 апреля 2000 года — председатель ХДС.

В 2002-2005 годах — председатель депутатской фракции ХДС в бундестаге.

22 ноября 2005 года Меркель была избрана канцлером ФРГ. Первая женщина в истории на подобной должности. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и 2013 годах.

24 сентября 2017 года по итогам выборов в парламент партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель победил, получив 33% голосов избирателей (246 мест в бундестаге).

4 марта 2018 года немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.

5 марта 2018 года президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Ангелы Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии.14 марта 2018 года Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии.

Меркель 14 раз становилась самой влиятельной женщиной-политиком в мире по версии журнала Forbes.

В декабре 2014 года британская газета Times присвоила Меркель звание «Человек года».

Состоит во втором браке, с 1998 года замужем за профессором химии Берлинского университета имени Гумбольдта Йоахимом Зауэром.

На посту канцлера Меркель подвергла критике существующую политику интеграции мигрантов в общество Германии. Сторонница введения и продления санкций против России после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. В результате были введены ответные санкции со стороны властей Российской Федерации.

Заявила, что Германия продолжит поставки природного газа из России, но планирует разнообразить поставки за счет сжиженного газа из Соединенных Штатов и других стран.

Летом 2019 года во время встречи с президентом Украины Владимира Зеленского Меркель поразил приступ дрожи. Канцлер объяснила это обезвоживанием. В течение месяца на нескольких встречах с политиками тремор возобновился, но позднее на пресс-конференции Меркель заявила, что уже чувствует себя хорошо.