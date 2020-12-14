Солист украинской группы «Антитіла» Тарас Тополя уверен, что положительные перемены в его стране могут начаться только после того, как поменяется подход к образованию и воспитанию молодого поколения. Об этом он заявил ведущей программы «Рандеву с Яниной Соколовой» «5 канала» 13 декабря

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«Наша политика — это две цистерны. В одной желчь, в другой — кислота. И ты прыгаешь из одной в другую. Для чего мне это? Я убежден, что наша страна не выгребет, пока мы не начнем менять образование и воспитание молодого поколения. Это единственное, во что я готов инвестировать время», — заявил артист.

Несколько лет назад артист заявил, что его группа закрылась для выступлений в России, прекрасно понимая, что потеряет сотни тысяч долларов. Музыканты сочли более важными для себя европейские ценности, которые «олицетворяет собой старушка-Европа и американский "новый свет"».