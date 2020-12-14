Журналистка спросила музыканта, как он относится к политике и не собирается ли связать с ней свою жизнь. Тополя ответил, что намерений таких у него нет, потому что это ничего не изменит, а уделять время нужно реально значимым процессам — образованию и воспитанию молодежи, иначе граждане страны так и будут «в дерьме барахтаться и друг друга грызть еще десятки лет».
«Наша политика — это две цистерны. В одной желчь, в другой — кислота. И ты прыгаешь из одной в другую. Для чего мне это? Я убежден, что наша страна не выгребет, пока мы не начнем менять образование и воспитание молодого поколения. Это единственное, во что я готов инвестировать время», — заявил артист.
Несколько лет назад артист заявил, что его группа закрылась для выступлений в России, прекрасно понимая, что потеряет сотни тысяч долларов. Музыканты сочли более важными для себя европейские ценности, которые «олицетворяет собой старушка-Европа и американский "новый свет"».