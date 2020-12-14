Президент Франции с 14 мая 2017 года

Эмманюэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в Амьене во Франции.

Окончил Парижский университет X-Нантер со степенью магистра философии. Затем окончил Институт политических исследований в Париже. В 2002-2004 годах был студентом Национальной школы администрации (ENA). В 2007 году женился на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Тронье.

В 2004-2008 годах — инспектор финансов в Министерстве экономики.

В 2008-2011 годах — инвестиционный банкир.

С 2011 по 2012 год — управляющий партнер Банка Ротшильда.

В 2012-2014 годах — заместитель генерального секретаря Елисейского дворца.

В 2006-2009 годах состоял в Социалистической партии.

С 2012 по 2014 год работал заместителем генерального секретаря при президенте Франсуа Олланде.

С 26 августа 2014 года по 30 августа 2016 года — министр экономики, промышленности и цифровизации Франции.

6 апреля 2016 года Макрон создал движение «Вперед» (En Marche!), которое он объявил «ни правым, ни левым».

16 ноября того же года Эммануэль Макрон заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции. Тогда же опубликовал книгу-программу Révolution («Революция»).

На выборах в 2017 году в первом туре президентских выборов Макрон набрал 24,01% голосов избирателей, его соперницей стала кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, набравшая 21,3% голосов.

Во втором туре, который прошел 7 мая, Макрон набрал 66,1% голосов и стал новым главой государства.

Стал самым молодым президентом в истории Французской республики.

10 декабря 2018 года, на фоне массовых протестов Движения жёлтых жилетов из-за повышения цен на топливо, ввел в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение. Пошел на уступки демонстрантам, но манифестации продолжились.

В 2020 году, после резонансного убийства учителя под Парижем, выступил перед нацией с речью, в которой призвал к терпимости и свободе слова, а также поддержал карикатуры любого рода, в том числе и на пророка Мухаммеда. Это вызвало акции протестов части мусульман в мире.