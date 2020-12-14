«Завтра в 15:00 (16:00 мск — ред.) мне вручают обвинение за активное участие в Революции Достоинства. Против меня сфальсифицировали обвинения в убийстве. Я никого не убивала. Это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом», — написала она.
Также Черновол отметила, что офис Партии регионов вместе с ней штурмовали десятки людей, однако обвиняют в убийстве только ее. Она уточнила, что вручать обвинительный акт ей будут в офисе Госбюро расследований (ГБР).
По данным ГБР, 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, где располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник офиса 1948 года рождения. В случае доказательства вины Черновол грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.