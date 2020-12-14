Депутат Верховной Рады прошлого созыва Татьяна Чорновол заявила, что во вторник ей вручат документ по обвинению в умышленном убийстве работника офиса Партии регионов в 2014 году. Об этом Черновол 14 декабря сообщила в своем Telegram-канале

Татьяна Черновол: кто она © Facebook, Владимир Струмковский

Также Черновол отметила, что офис Партии регионов вместе с ней штурмовали десятки людей, однако обвиняют в убийстве только ее. Она уточнила, что вручать обвинительный акт ей будут в офисе Госбюро расследований (ГБР).

По данным ГБР, 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, где располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник офиса 1948 года рождения. В случае доказательства вины Черновол грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.