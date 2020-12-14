«Застеклила летний балкон и кайфую! Как же стало уютно в зимнее время года!» — написала Королева.
Так певица прорекламировала компанию по установке рольставен, которые сделала вопреки якобы плачевному финансовому состоянию.
«У вас же денег нет!!!», «Прям в Африке застеклили?», «А Тарзана пускаете домой или на дереве сидит мерзнет???» — поинтересовались подписчики.
Также Королева анонсировала новую программу со своим участием «Племя», ради которой она на самом деле отправилась на остров, хотя до поездки утверждала, что ей просто нужна «перезагрузка» от семейных проблем.
Ранее супруг Королевой стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан, заявил, что селебрити в отличие от пенсионеров не могут рассчитывать на пенсию во время карантина, а «ни копейки не имеют».