Певица Наташа Королева рассказала поклонникам об изменениях в своем загородном доме, летнюю веранду которого она превратила в зимнюю, несмотря на то, что раньше артистка жаловалась на серьезные финансовые проблемы, связанные с отсутствием концертов в карантин. Соответствующий пост она выложила в Instagram 14 декабря

«Застеклила летний балкон и кайфую! Как же стало уютно в зимнее время года!» — написала Королева.

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«У вас же денег нет!!!», «Прям в Африке застеклили?», «А Тарзана пускаете домой или на дереве сидит мерзнет???» — поинтересовались подписчики.

Также Королева анонсировала новую программу со своим участием «Племя», ради которой она на самом деле отправилась на остров, хотя до поездки утверждала, что ей просто нужна «перезагрузка» от семейных проблем.

Ранее супруг Королевой стриптизер Сергей Глушко, он же Тарзан, заявил, что селебрити в отличие от пенсионеров не могут рассчитывать на пенсию во время карантина, а «ни копейки не имеют».