В Instagram-аккаунте украинского шоу «Голос країни - 11» 14 декабря были опубликованы имена судей проекта. Появление в этом списке одних и исчезновение других стало причиной для активных споров в сети

«Новыми тренерами "Голоса країни —11" стали топовые украинские звезды: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, артистка DOROFEEVA (Надя Дорофеева — ред), которая со своим сольным треком вошла в ТОП-100 мирового Shazam, артист и продюсер MONATIK и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник», — говорится в сообщении аккаунта.

«Все отрезала, а потом все пришила»: Оля Полякова приоткрыла халатик © Оля Полякова/инстаграм Дан Балан, который в этот раз не участвует в программе. Такие перемены вызвали негодование многих верных зрителей шоу.

«А где Дан?», «Что случилось с Даном Баланом», «И вы считаете, что этот сезон будет лучше 9-10? Нет!», «Какие ставки? С кем в этом году будет играть любовь Кароль?», «Где Дан??? Какой Винник????», «Так, стоп. Во-первых, какие такие разные музыкальные стили вы там насочиняли? Это все поп! Для чего этот блеф про четыре уникальных стиля», — отреагировали пользователи сети.