Украинцы в 2020 году чаще всего искали в интернете, что такое коронавирус, локдаун, карантин выходного дня, дефолт и значения слов из молодежного сленга. Об этом 14 декабря сообщает «112 Украина»

«У нас нет культуры»: экс-лидер «Грибов» Бардаш оценил украинский музыкальный рынок © Бардаш,Инстаграм Также телеканал объясняет, что «снюс», «краш», «кринж» и «ауф» — это слова из молодежного сленга. Снюс — это вид некурительного, бездымного табака. Краш — человек, к которому вы испытываете нежные чувства, объект воздыхания. Кринж означает содрогаться от ужаса, съеживаться или что-то отвратительное, мерзкое, способ передать негативные эмоции. «Ауф» на молодежном сленге означает нечто вроде возгласа восхищения.