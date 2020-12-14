«Топ вопросов выглядит следующим образом: что такое пандемия, что такое коронавирус, что такое локдаун, что такое дефолт, что такое ауф, что такое снюс, что такое краш, что такое кринж, что такое карантин выходного дня и что такое чрезвычайное положение», — говорится в сообщении.
Также телеканал объясняет, что «снюс», «краш», «кринж» и «ауф» — это слова из молодежного сленга. Снюс — это вид некурительного, бездымного табака. Краш — человек, к которому вы испытываете нежные чувства, объект воздыхания. Кринж означает содрогаться от ужаса, съеживаться или что-то отвратительное, мерзкое, способ передать негативные эмоции. «Ауф» на молодежном сленге означает нечто вроде возгласа восхищения.